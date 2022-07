Dopo la vittoria per 3-0 contro la Bulgaria, il sestetto azzurro bissa nel secondo match di questa week 3 in VNL contro l’Iran. Con i parziali di 25-16, 25-27, 25-23, 25-23 i ragazzi di Fefè De Giorgi conquistano la quarta vittoria consecutiva nella manifestazione, l’ottava in totale. Positivo il ritorno dello “Zar” autore di 17 punti. Adesso Giannelli e compagni torneranno in campo domani, venerdì 8 luglio, alle 20 contro la Serbia. Match in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Altra vittoria in VNL per l’Italia di Ferdinando De Giorgi : i campioni d’Europa, dopo aver battuto la Bulgaria per 3-0, hanno la meglio anche contro l’Iran per 3-1 in questo secondo match della week 3 di Nations League. Con i parziali di 25-16, 25-27, 25-23, 25-23, gli azzurri centrano il quarto successo consecutivo , l’ottavo di una manifestazione che vede Giannelli e compagni già qualificati alla Final 8 del prossimo 20 luglio in quanto Paese organizzatore. Contro gli asiatici, rientro nel sestetto per lo Zar Ivan Zaytsev , autore di 17 punti. Adesso gli azzurri torneranno in campo domani, venerdì 8 luglio, alle 20 contro la Serbia. Match in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

Primo set: avvio sprint, l’Italia domina

Dopo averlo lasciato in panchina nel match contro la Bulgaria, De Giorgi lancia titolare Ivan Zaytsev in diagonale con Simone Giannelli. Per il resto, stesso sestetto del primo match di questa week 3 a Danzica: Roberto Russo al centro con Simone Anzani. Lavia e Michieletto schiacciatori, Balaso libero. Parte bene l’Italia che si porta subito sull’8-4 con due punti consecutivi di Alessandro Michieletto. Vantaggio che arriva a +6 sul 12-6 con cui gli azzurri arrivano al time-out tecnico. Al rientro dal time-out l’Italia mantiene agevolmente, anzi aumenta, il gap nei confronti degli asiatici: un primo tempo di Anzani e due punti consecutivi di Zaystev portano i campioni d’Europa sul 24-15. Annullato il primo set point dall’Iran, è Daniele Lavia a chiudere il parziale sul 25-16 con un attacco da posto 4.

Secondo set: reazione Iran, parziale vinto dagli asiatici in rimonta

Tutt’altro Iran nel secondo set: la nazionale asiatica mantiene un livello di pallavolo molto più alto rispetto al primo parziale e, nonostante il tentativo di fuga da parte degli azzurri sul 9-5 (con un bel primo tempo di Simone Anzani), gli asiatici rientrano portandosi avanti sull’11-12 al time-out tecnico con Ebadipour. Al rientro in campo è grande equilibrio fino al 17-17, quando un contrattacco di Ivan Zaytsev regala il +2 all’Italia sul 19-17. L’Iran però reagisce e si porta avanti sul 21-23 grazi all’ace di Ebadipour. Poco dopo arrivano addirittura tre set point per l’Iran che però dal 21-24 si fa rimontare fino al 24-24 (ace di Bottolo). Quando l’inerzia sembra tutta per gli azzurri, sul 25-25 un muro iraniano prima e un mani-out di Sharifi poi regalano il parziale ai nostri avversari: 25-27.

Terzo set: decisivo Mattia Bottolo con un ace

Avvio pessimo per l’Italia nel terzo set: l’Iran si porta subito avanti 4-0. Azzurri che però si ricompongono e punto dopo punto colmano il gap. A guidare la rimonta è Simone Giannelli che con un ace riporta i suoi a -1 sull’8-9 mentre è una pipe di Michieletto a dare il pareggio a quota 10. L’Italia ritrova il suo ritmo e precisione in ricezione così come in attacco e a muro, ne consegue il sorpasso e l’allungo sul 15-12 grazie a Ivan Zaytsev. Vantaggio che i campioni d’Europa non riescono a gestire: l’aggancio iraniano arriva sul 21-21 con due ace consecutivi di Ebadipour. Italia che però non si scompone e dal 23-23 chiude con un punto di Galassi prima e un ace di Bottolo poi per portare a casa il parziale 25-23.

Quarto set: chiusura col brivido di Michieletto

Nel quarto e ultimo parziale, De Giorgi conferma Mattia Bottolo al posto di Daniele Lavia. L’inizio è equilibrato fino al 4-4 quando un ace di Zaytsev e un muro di Giannelli danno un primo break importante all’Italia (7-4). Iran che, sotto 12-7 al time-out tecnico, prova a rientrare con due ace consecutivi di Amin (13-11) e raggiunge il pari sul 15-15 con un attacco da posto 2 ancora di Amin. È un black-out momentaneo quello degli azzurri che ritrovano precisione al servizio (ace di Galassi) e a muro con Giannelli e Anzani: 21-16. Vantaggio che i campioni d’Europa gestiscono nonostante un tentativo di rimonta da parte dell’Iran: la chiude Alessandro Michieletto in pipe sul 25-23.