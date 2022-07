Contro Atanasijevic e compagni arriva la nona vittoria in undici match per la nazionale di De Giorgi che si conferma nelle zone altissime della classifica ( parziali di 25-21, 25-14, 25-23). Adesso i campioni d'Europa torneranno in campo domenica 10 luglio alle 17 contro l’Olanda. Match in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Non smette di vincere l’Italia di Ferdinando De Giorgi che, dopo aver battuto l’Iran per 3-1, abbattono anche la Serbia, questa volta per 3-0. In questo terzo match della week 3 di Nations League, con i parziali di 25-21, 25-14, 25-23 arriva la nona vittoria su undici match giocati in VNL. Azzurri che nonostante la qualificazione d’ufficio alla Final 8 in quanto organizzatori, si confermano nelle zone altissime della classifica generale mostrando un gioco veloce, aggressivo e preciso in tutti i fondamentali. Adesso Giannelli e compagni torneranno in campo domenica 10 luglio alle 17 contro l’Olanda. Match in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.