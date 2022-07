Dopo la bella vittoria ai quarti di finale contro la Cina per 3-1, le campionesse d’Europa trovano un ostacolo ancora più difficile: la Turchia padrona di casa guidata da Giovanni Guidetti. Intanto la prima finalista di questa VNL sarà il Brasile che ha battuto la Serbia per 3-1. Il match delle azzurre è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Now