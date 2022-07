È il Brasile di Ze Roberto e della fuoriclasse Gabi l’ultimo ostacolo dell’Italvolley femminile nella corsa alla VNL 2022. Le ragazze di Mazzanti, reduci da una semifinale vinta 3-0 contro le padrone di casa della Turchia, provano ad entrare nella storia vincendo per la prima volta questa competizione. Il match delle azzurre è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Now