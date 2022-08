De Giorgi: "Agli ottavi bisogna alzare il livello"

"Dobbiamo aumentare il livello e migliorare alcune cose perché dagli ottavi il livello si alza, sono partite da dentro o fuori e non puoi sbagliare alcune cose". Queste le parole di Fefè De Giorgi al termine del 3-0 con cui l'Italia ha battuto la Turchia (25-18, 25-20, 25-22) qualificandosi con un turno di anticipo agli ottavi di finale. Lo stesso De Giorgi indica dove i campioni d'Europa possono ancora fare un passo avanti: "Non si può cambiare molto, però alcuni aspetti, alcune reazioni come in fase break sì. A questi livelli quando riesci a mettere in difficoltà l’avversario puoi presentarti con muro a tre. Noi non abbiamo fatto male, ma non dobbiamo avere fretta perché l’efficienza dipende dal non prendere murate secche".