Dopo il 3-0 contro la Cina (25-14, 25-10, 25-14), l’Italia ha conosciuto l’avversario degli ottavi di finale al Mondiale: sarà la nazionale cubana guidata da Robertlandy Simon. Gli azzurri finiscono dunque nella parte del tabellone dove, in un eventuale quarto di finale, potrebbero incontrare la Francia, ma il Ct avverte: “Dobbiamo fare un passo alla volta”

Sarà la nazionale cubana di Robertlandy Simon l’avversaria dell’Italia agli ottavi di finale dei Mondiali di volley. I campioni d’Europa concludono il girone E a punteggio pieno con tre vittorie su tre contro Canada, Turchia e Cina, quest’ultima battuta 25-14, 25-10, 25-14. “La Cina era la squadra più in difficoltà ma a noi interessava giocare bene perché tra poco ci sono gli ottavi e l’abbiamo fatto bene. Abbiamo concesso pochissimo agli avversari”, ha detto De Giorgi al termine del match. Poi sugli avversari degli ottavi : “Cuba è tornata, negli anni ’90 non abbiamo vinto quasi mai contro di loro e adesso sono tornati, sono fisici e hanno una buona battuta. Poi c’è Simon che è un giocatore importante”.

“Francia ai quarti? Prima pensiamo a Cuba”

approfondimento

I 14 convocati di Fefè De Giorgi per i Mondiali

Sulla possibilità di incrociare la Francia campione olimpica ai quarti: “Le partite bisogna giocarle e noi siamo preparati al massimo per questi ottavi. Siamo al Mondiale, già ci sono squadre forti, noi dobbiamo guardare un passo per volta, vediamo di arrivarci a quella partita, è questo che dobbiamo fare”. Infine sull’organizzazione del Mondiale: “Molte cose non sono chiare, devono ancora dirci quando giocheremo. Adesso i ragazzi è giusto che si fermino un attimo ma dal giorno dopo si tornerà alla programmazione fino al giorno del match con Cuba”.

Gli accoppiamenti degli ottavi di finale

Polonia vs Tunisia

Usa vs Turchia

Serbia vs Argentina

Brasile vs Iran

Slovenia vs Germania

Olanda vs Ucraina

Italia vs Cuba

Francia vs Giappone