Italia-Cuba in tv e streaming: dove vedere gli ottavi dei mondiali di volley

Volley

Un'Italia giovane e ambiziosa che riparte dal titolo di campione d'Europa e dalla semifinale in VNL. Per il Mondiale in Slovenia e Polonia, il Ct ha escluso Ivan Zaytsev puntando su Yuri Romanò nel ruolo di opposto. Confermato Roberto Russo al centro insieme a Simone Anzani, Gianluca Galassi e Leandro Mosca. Il leader e capitano sarà Simone Giannelli, grande attesa per Daniele Lavia e Alessandro Michieletto. I Mondiali sono in diretta su Sky Sport e in streaming su Now ITALIA-CINA LIVE