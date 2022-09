Italia-Slovenia: dove vedere la semifinale in tv

Dopo aver battuto la Francia ai quarti di finale, sarà la Slovenia di Tine Urnaut/l’Ucraina di Oleg Plotnitsky l’avversaria degli azzurri in semifinale. Il match è in programma sabato 10 settembre a Katowice, in Polonia, e sarà in diretta su Sky Sport alle ore 18

ITALIA-FRANCIA 3-2