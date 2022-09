Dopo l’esaltante quarto di finale contro la Francia vinto al tie-break, tra la nazionale del Ct de Giorgi e la finalissima del Mondiale di volley c’è la Slovenia. Gli azzurri affrontano dunque Tine Urnaut e compagni in quello che è un remake dell’ultima finale all’Europeo vinto proprio dall’Italia. Si gioca a Katowice e il match è in diretta su Sky Sport Action e in streaming su Now

ITALIA IN SEMIFINALE, DE GIORGI: "È EMOZIONANTE"