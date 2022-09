Manca un ultimo passo ai ragazzi del Ct De Giorgi per quella che sarebbe un’impresa storica: gli azzurri si giocano contro la Polonia campione in carica e padrona di casa la finale del Mondiale di pallavolo 2022. Un appuntamento a cui Giannelli e compagni sono arrivati dominando la semifinale contro la Slovenia, mentre nell’altra semifinale la squadra di Nikola Grbic ha superato al tie-break il Brasile. Match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Now

DE GIORGI: "ORGOGLIOSO DI QUESTI RAGAZZI"