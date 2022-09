Italia-Slovenia in tv: dove vedere la semifinale

È la Slovenia l’ostacolo tra la squadra guidata da Fefè De Giorgi e la finale del Mondiale. Dopo aver battuto la Francia al tie-break nei quarti, capitan Giannelli e compagni affrontano la stessa squadra battuta nell'atto conclusivo dell'Europeo lo scorso anno. Il match è in diretta alle 21 su Sky Sport Action e in streaming su Now. Alle 18, sugli stessi canali, l’altra semifinale tra Polonia e Brasile

Dopo gli entusiasmanti quarti di finale contro la Francia, tornano in campo i ragazzi di Fefè De Giorgi per la semifinale del Mondiale di volley. A Katowice, in Polonia, è la Slovenia l’ultimo ostacolo tra gli azzurri e la finale. Per Giannelli e compagni si tratta di un remake della finale degli Europei giocata proprio a Katowice contro la Slovenia nel settembre del 2021. In quell’occasione a trionfare fu la nostra nazionale. Il match è in diretta Sky Sport Action e in streaming su Now. Alle 18, sugli stessi canali, l’altra semifinale tra la Polonia padrona di casa e il Brasile di Lucarelli e Leal.