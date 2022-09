De Giorgi: "Che emozione, ho ragazzi straordinari"

"Non ci davano credito eppure..."

Poi De Giorgi aggiunge: "Non ci davano molto credito, non erano molto convinti e ci piò stare ma in un anno questi ragazzi hanno fatto una crescita non solo tecnica, ma sul modo di stare in campo. Sono giovani, con talento e sono orgogliosi di indossare la maglia azzurra. Spero che questa cosa sia stata trasmessa"

"Abbiamo imparato dalla sconfitta in Vnl"

Infine, "È stata un’esperienza come allenatore molto intensa, viverla con questi ragazzi, alcuni dei quali non giocano neppure in Superlega…oggi era una partita più che difficile, loro erano campioni del mondo e giocavano in casa". Poi conclude: "Abbiamo vinto ma in un mese dopo aver perso la VNL siamo riusciti a rialzarci, siamo riusciti ad usare bene anche la sconfitta".