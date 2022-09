Dopo la vittoria in Nations League e con la spinta della nazionale maschile fresca campione del mondo, parte la caccia al titolo anche da parte delle ragazze di Mazzanti. Le azzurre, finaliste nella passata edizione del Mondiale, giocheranno nel gruppo A di questo torneo organizzato da Olanda e Polonia. L’esordio per Egonu e compagne sarà contro il Camerun sabato 24 settembre. Tutte le partite dell’Italia sono in diretta su Sky Sport Uno

LE CONVOCATE DI MAZZANTI PER IL MONDIALE