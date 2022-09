Nella splendida GelreDome Arena di Arnhem, in Olanda, scendono in campo le campionesse d’Europa e fresche vincitrici della VNL per l’esordio al Mondiale femminile di volley. Le azzurre di Mazzanti, tra le favorite d’obbligo del torneo ed inserite nel girone A, fanno il loro debutto contro il Camerun. Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

LE CONVOCATE DI MAZZANTI PER IL MONDIALE