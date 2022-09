Italia-Porto Rico: dove vederla in tv e streaming

Dopo la facile vittoria per 3-0 contro il Camerun all’esordio, tornano in campo le ragazze del Ct Mazzanti per il secondo match in questo girone A del Mondiale di pallavolo. Questa volta, le campionesse d’Europa affrontano la nazionale del Porto Rico: il match è alle 18 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

