Dopo il terzo successo in altrettanti incontri, l’Italvolley femminile torna in campo per affrontare il Kenya. Si tratta di un avversario, sulla carta, molto più abbordabile rispetto al Belgio battuto a fatica per 3-1. Per le campionesse d’Europa è necessaria una vittoria mantenere la vetta del girone in vista del successivo incontro con l’Olanda. La partita è alle 18 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

