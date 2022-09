Quarta partita dell’Italvolley femminile nella splendida GelreDome Arena di Arnhem, in Olanda. Archiviati i successi contro Camerun, Porto Rico e Belgio, le campionesse d’Europa tornano in campo il Kenya per restare a punteggio pieno del girone A. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

ITALIA-BELGIO 3-1: GLI HIGHLIGHTS