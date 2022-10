Mazzanti: “Ora è il momento di fare la differenza”

“Abbiamo fatto una partita più continua, siamo andati forse a strappi nel secondo set ma la fase break ha funzionato al meglio”. È soddisfatto Davide Mazzanti dopo il successo per 3-1 (25-13, 22-25, 25-16, 25-21 i parziali). Poi però aggiunge: “Peccato un po’ il cambio palla nelle situazioni in cui non abbiamo messo Alessia (Orro, la palleggiatrice ndr) in situazione di ricezione perfetta”. Poi sui singoli: “Anna Danesi sta facendo un super lavoro perché è molto attenta a studiare l’avversario e questo fa la differenza”. Infine sulla seconda fase che le azzurre giocheranno a Rotterdam presentandosi a punteggio pieno: “ Ora abbiamo questa seconda fase, che sarà diversa e dove il valore sarà diverso. È adesso che si decide il nostro percorso, iniziare bene era importante ma ora bisogna fare la differenza”.

Anna Danesi: “Volevo fare di più in attacco”

È stata tra le migliori se non la migliore in campo, ma non è del tutto soddisfatta Anna Danesi: “Mi aspettavo di fare di più in attacco, a muro bene ma volevo fare di più in attacco. Adesso vedremo con Alessia Orro ciò che non è andato”. Poi sul match: “L’aria che si percepiva era strana, anche se eri davanti sembrava di essere lì, loro ci hanno sempre tenute mentalmente attaccate alla partita”.