ITALIA-OLANDA LIVE

Ultima partita di questa prima fase ad Arnhem per le azzurre che affrontano le padrone di casa dell’Olanda. Le campionesse d’Europa, già qualificate al turno successivo proprio come le avversarie di oggi, cercano il quinto successo su cinque incontri per approdare a punteggio pieno al secondo girone. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

MAZZANTI: "CON L'OLANDA VOGLIAMO IL QUINTO SORRISO"