Martedì Italia-Brasile: il calendario del mondiale

Archiviata la prima fase con cinque vittorie in altrettante partite, le azzurre di Mazzanti si trasferiscono a Rotterdam dove è in programma la pool E dei Mondiali di volley. L’Italia è nel girone con Brasile, Giappone, Argentina e Cina oltre che Olanda, Belgio e Porto Rico, le altre tre squadre provenienti dal girone A. Egonu e compagne, però, affronteranno soltanto le squadre che arrivano dal gruppo D ed esordiranno proprio contro le brasiliane già battute nella finale di VNL. Tutte le squadre di questa pool non partiranno però da zero punti ma porteranno con sé quelli ottenuti nella prima fase contro le altre squadre presenti nella seconda. L’Italia, infatti, inizierà questa seconda fase con 9 punti forte dei successi contro Porto Rico, Belgio e Olanda: le azzurre sono le uniche a punteggio pieno.