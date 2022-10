ITALIA-CINA LIVE

Dopo il successo agevole contro l’Argentina, le ragazze allenate da Davide Mazzanti affrontano la Cina per concludere questa seconda fase al primo posto. Le campionesse d’Europa hanno finora vinto sette partite su otto e sono già certe del passaggio ai quarti ma arrivare davanti a tutti nella pool E garantirebbe un quarto di finale sulla carta più agevole. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

EGONU COLPISCE L'ARBITRO IN BATTUTA. VIDEO