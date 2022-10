ITALIA-GIAPPONE LIVE

L’Italia tra le favorite

Nonostante la sconfitta contro il Brasile, le campionesse in carica della VNL sono tra le favorite d’obbligo anche per questo Mondiale che si gioca in Olanda e Polonia. Non ci sono però soltanto le azzurre: tra le candidate al titolo c’è anche la Serbia campione mondiale in carica e ancora imbattuta in questo Mondiale, ma anche gli Stati Uniti medaglia d’oro alle ultime Olimpiadi e il Brasile finalista a Tokyo e in VNL. Da non sottovalutare neppure squadre forti ed attrezzate come Cina, Turchia e Giappone