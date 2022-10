Dopo la vittoria in rimonta contro il Giappone, l’Italvolley femminile è ad un passo dalla qualificazione ai quarti di finale del Mondiale. Un successo da tre punti contro l’Argentina regalerebbe già la certezza aritmetica del passaggio al turno successivo. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

MAZZANTI: "CONOSCIAMO POCO L'ARGENTINA"