Tornano in campo le ragazze dell’Italvolley femminile che dopo la vittoria contro il Giappone per 3-1 sono ad un passo dalla qualificazione ai quarti di finale del Mondiale. Serve un successo contro l’Argentina, ormai fuori dai giochi, per festeggiare il passaggio alla fase ad eliminazione diretta. Il match contro le sudamericane è in diretta alle 17.15 in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

