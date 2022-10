Non solo allenamenti, schiacciate e vittorie nei match del Mondiale di volley: Sylvia Nwakalor trova anche il tempo di preparare e superare brillantemente un esame universitario. L’opposta azzurra svela il voto (altissimo) e il suo segreto: “Non penso soltanto al volley, ogni tanto è giusto anche staccare e, anche se non è sempre semplice mettersi a studiare quando sei stanca dopo gli allenamenti, per me è importante. Sono molto felice…”

ITALIA-ARGENTINA 3-0