Dopo il 3-1 alla Cina nei quarti di finale, tornano in campo le ragazze di Mazzanti per affrontare il Brasile nella seconda semifinale del Mondiale. La nazionale verdeoro è stata l’unica capace di battere le azzurre in questa competizione ma adesso c’è in palio la finalissima di sabato 15 ottobre contro la Serbia. Il match è in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

DE GENNARO: "BRASILE FORTE IN OGNI FONDAMENTALE"