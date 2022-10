In un incontro esclusivo per Sky, Francesca Piccinini ha intervistato l’ex compagna Paola Egonu, il giorno dopo il ko con il Brasile: "Risveglio difficile, è stato difficile parlare con le compagne -ha detto la stella della Nazionale di Mazzanti – Con il Brasile non ha funzionato niente ma è stato un bel Mondiale". Ora la sfida agli Usa per il terzo posto: "C’è voglia di rifarci, la nostra fortuna è che questa sconfitta è ancora fresca: abbiamo un’altra possibilità di dimostrare il nostro valore"