Parte il Mondiale per club di volley per la Sir Safety Perugia. I recenti campioni della Supercoppa italiana, guidati da Wilfredo Leon e Simone Giannelli, affrontano i brasiliani del Volei Renata in questo primo match della competizione. La partita sarà in diretta nella notte tra oggi, 8 dicembre, e domani (ore 1.00) su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

