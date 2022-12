Successo netto per la Sir Safety Perugia che batte per 3-0 i brasiliani del Renata Volei con i parziali di 25-22, 25-16, 25-21 e si qualifica alle semifinali del Mondiale per club di volley dopo una sola partita. Seconda sconfitta ed eliminazione per la squadra brasiliana dopo quella all’esordio contro il Sada Cruzeiro. Giannelli e compagni si giocheranno il primo posto nella pool A proprio contro i campioni in carica del Sada

Esordio vincente per la Sir Safety Perugia che batte per 3-0 i brasiliani del Renata Volei con i parziali di 25-22, 25-16, 25-21 e accede alle semifinali del Mondiale per club di volley. La squadra di Anastasi, infatti, è ormai irraggiungibile per il Renata che aveva perso anche il primo match contro il Sada Cruzeiro. Proprio con i campioni in carica del Sada, padroni di casa, la Sir si giocherà il primo posto della pool A nella partita in programma nella notte tra il 9 e il 10 dicembre alle ore 1.15.