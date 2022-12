Perugia batte Sada ed evita Trento in semifinale

Successo per la Sir Safety Perugia che dopo l'affermazione contro i brasiliani del Renata Volei all’esordio vince anche contro il Sada Cruzeiro 25-21, 25-21, 29-31, 25-21. Giannelli e compagni vincono il girone e affronteranno adesso un’altra squadra brasiliana, l’Itambé Minas, in semifinale. Evitato il derby italiano contro l’Itas Trentino che giocherà invece proprio contro il Sada campione in carica

Ancora una vittoria per la Sir Safety Perugia che batte in quattro set i campioni del mondo in carica del Sada Cruzeiro (parziali di 25-21, 25-21, 29-31, 25-21) e concludono al primo posto la fase a gironi nella pool A. Questo consente ai ragazzi di Anastasi di evitare il derby italiano in semifinale contro Trento, visto che Michieletto e compagni hanno finito in testa il proprio gruppo. Perugia dunque giocherà contro l'Itambé Minas, mentre l'Itas se la vedrà in semifinale proprio contro il Sada Cruzeiro.