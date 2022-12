Perugia raggiunge Trento in finale: 3-0 all’Itambé

Finale tutta italiana al Mondiale di volley per club: la Sir Safety Perugia batte i brasiliani dell’Itambé Minas e raggiunge Trento per giocarsi il titolo di campione del mondo ( Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW domenica 11 dicembre alle 20). Semifinale vinta nettamente da Giannelli e compagni che si impongono con i parziali di 25-19, 25-19, 25-17

La Sir Safety Perugia batte 3-0 l’Itambé Minas e vola in finale del Mondiale per club di volley dove affronterà l’Itas Trentino domenica 11 dicembre alle 20 (diretta Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Un atto conclusivo tutto italiano, dunque, che Giannelli e compagni raggiungono al termine di un successo netto (parziali di 25-19, 25-19, 25-17). Per la squadra umbra si tratta della prima finale ai Mondiali nella storia e arriva alla prima partecipazione. Un percorso netto finora, visto che la Sir aveva vinto anche tutte e due le partite nel girone di qualificazione.

Primo set: tornano i titolari, riposa solo Russo

Dopo l’ampio turnover contro il Sada Cruzeiro, Anastasi torna a schierare il sestetto titolare: c’è Giannelli in palleggio con Rychlicki opposto, Semeniuk e capitan Leon gli schiacciatori, Solé e Flavio al centro con Russo che riposa, Colaci libero. Parte benissimo Perugia che grazie ad un ottimo turno di Giannelli si porta subito sul 7-3. Ritmo insostenibile per l’Itambé che vede aumentare il suo svantaggio fino al 16-8. Gap che i brasiliani non riescono a colmare: Perugia chiude facilmente sul 25-19 grazie al punto finale di Flavio.

Secondo set: Perugia sul velluto

Anche nel secondo set l’avvio è di targa Sir con un break che arriva già nei primi punti grazie al turno al servizio di Rychlicki che porta Perugia sul 5-2. Reagisce l’Itambé Minas che si riporta sotto sul 6-5 ma è ancora Perugia che accelera grazie ad un’ottima serie dai nove metri di Giannelli (10-5). Come nel primo set, neppure in questo secondo parziale i brasiliani riescono a ricucire lo strappo con la Sir che mette il pilota automatico fino al 25-19 firmato Giannelli con un tocco di seconda.

Terzo set: Leon-Semeniuk, la Sir vola in finale

Nel terzo set l’avvio è più equilibrato, con l’Itambé che per la prima volta nel match si porta avanti nel punteggio (4-5). Vantaggio che però dura poco, visto che la Sir torna ad alzare il livello e con un break deciso si porta sul 10-7. Da qui in poi è Leon il protagonista: il polacco di origini cubane sale in cattedra e trascina i suoi fino alla chiusura del connazionale Semeniuk che sigilla l’accesso in finale con in quarto ace della sua partita: 25-17.