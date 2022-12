IL MOMENTO DI PERUGIA

Poco da dire sulla stagione di Perugia finora: la squadra umbra ha vinto tutte le partite disputate in tutte le competizioni a cui prende parte. Leon e compagni viaggiano infatti a punteggio pieno in campionato con 11 vittorie in altrettanti incontri (record nella storia della Superlega). Percorso netto anche in Champions League con tre successi in tre partite. Vittoria anche in Supercoppa italiana e nelle tre partite finora disputate in questo Mondiale per club