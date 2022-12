Finale Mondiale club: Trento-Perugia ore 20 su Sky

Sarà un match tra due squadre del campionato italiano la finale del Mondiale per club di volley 2022: a contendersi il titolo sono l’Itas Trentino, che nella sua semifinale ha battuto per 3-0 i brasiliani del Sada Cruzeiro, e la Sir Safety Perugia che a sua volta ha eliminato l’Itambé Minas. Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW alle 20

Comunque vada, sarà italiana la squadra campione del mondo per club di volley. Nella finale di Betim, infatti, si affronteranno l’Itas Trentino e la Sir Safety Perugia che hanno eliminato in semifinale rispettivamente il Sada Cruzeiro (25-13, 25-22, 25-17 i parziali) e l’Itambé Minas (25-19, 25-19, 25-17). Per l’Itas si tratta della sesta finale in un Mondiale per club, mentre gli umbri raggiungono l’atto conclusivo di questa competizione per la prima volta alla loro prima partecipazione. Il match sarà in diretta alle 20 su Sky Sport Uno e in streaming su Now. Alle 17, invece, sempre su Sky Sport Uno e in streaming su Now, la finale per il 3°/4° che sarà a sua volta un derby brasiliano tra il Sada Cruzeiro e l’Itambé Minas.