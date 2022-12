Sarà l'Imoco Conegliano a rappresentare l'Italia al Mondiale femminile per club di volley. Dopo la splendida vittoria di Perugia al maschile, in una finale tutta italiana, le Pantere allenate da Daniele Santarelli proveranno a salire sul tetto del mondo nel torneo che si disputerà in Turchia dal 14 al 18 dicembre ascolta articolo Condividi

Una poltrona per due, forse per tre. Il Mondiale per Club 2022, infatti, potrebbe anche non vedere una finale tra Conegliano e Vakifbank, come nelle due precedenti edizioni. L’Eczacibasi è la mina vagante della rassegna iridata per Club che parte mercoledì alla Antalya Sports Hall. La squadra della campionessa del mondo, nonché MVP del Mondiale, Tijana Boskovic ha le carte in regola per sgambettare le due grandi favorite al gradino più alto del podio. Con l’eterna Ognjenovic al palleggio, la potente Sinead Jack al centro, la croata Fabris e le turche Nahin e Baladin, l’Eczacibasi ha una squadra di tutto rispetto: servirà la miglior Conegliano per battere le turche venerdì 16 dicembre e passare il girone come prima in classifica ed evitare lo scontro in semifinale col Vakifbank della grande ex Paola Egonu e della brasiliana Gabi, vicecampionessa del mondo.

Arrivare prime nel girone per evitare il Vakif Inserito nel girone più “facile”, il Vakif di Giovanni Guidetti non avrà grosse difficoltà ad imporsi sia sulle kazake del Kuanysh che sulle brasiliane del Minas. Così come Conegliano non dovrebbe avere problemi nel prendere i tre punti nella sfida di giovedi contro il Praia già sconfitto 3-0 un anno fa nel Mondiale per Club 2021. Ecco perché il crocevia di questa edizione sarà il match di venerdì tra le Pantere e l’Eczaczibasi: chi perde, piglia il Vakifbank in semifinale. Chi vince trova il Minas, tra l’altro già sconfitto da Conegliano nella semifinale di un anno fa. Se Pantere e Vakifbank dovessero poi per davvero affrontarsi in finale, proseguirebbe la never ending story tra queste due squadre che da anni si dividono i trionfi mondiali ed europei.

L'eterna sfida tra Conegliano e VakifBank Tutto ha inizio con la finale di Champions del 2017 vinta dalle turche per 3-0. Nel 2019 altra sfida, con la leggendaria rimonta di Conegliano nel tie break della semifinale del Mondiale per Club in Cina (3-2), vinto poi dalle Pantere. Altra vittoria storica per Conegliano nella finale di Champions League a Verona nel 2021, sempre per 3-2. Nella scorsa stagione, invece, doppietta del Vakif che si prende la rivincita con la doppietta nel Mondiale ad Ankara (3-2) e in Champions a Lubiana (3-1). Vakifbank e Conegliano grandi favorite della viglia, Eczacibasi e Boskovic permettendo.

La formula e i gironi Due gironi da tre squadre, passano alla semifinale incrociata le prime due di ogni girone. GIRONE A Eczacibasi Istanbul (Tur)

Dentil Praia (Bra)

Prosecco DOC Imoco Conegliano (Ita) GIRONE B Vakifbank Istanbul (Tur)

Minas Clube (Bra)

Kuanysh Club (Kaz)