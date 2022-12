In campo le Pantere dell’Imoco nella finalissima del Mondiale di volley per club contro il VakifBank della grande ex Paola Egonu. Le ragazze allenate da Daniele Santarelli provano a riscattare contro le turche la finale persa al tie-break nella scorsa edizione quando a trascinare la squadra di Guidetti fu proprio Isabelle Haak oggi a Conegliano. Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Now