Com’è arrivata Conegliano a questo Mondiale per club

Solo vittorie ed un’unica sconfitta nel match contro Scandicci in campionato per l’Imoco di Santarelli in questa nuova stagione. Le Pantere sono infatti prime in campionato con 11 vittorie in 12 partite e guidano anche il girone di Champions League dove hanno vinto con un netto 3-0 la partita d’esordio nel girone contro le ungheresi del Vaas. Per Conegliano c’è stato anche il successo in Supercoppa Italiana nella finale vinta per 3-1 contro Novara