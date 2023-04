11/21 ©LaPresse

"Non vergognatevi di avere paura del buio. Le paure vanno dette per poterle cacciare via. Le paure sono nelle tenebre ma quando sono messe nella luce scoppia la verità", ha detto Don Ivan Bellini, parroco in San Filippo Neri. "Enigma incomprensibile": così invece l'arcivescovo di Milano Mario Delpini sulla scomparsa di Julia Ituma