Volley, la finale scudetto sarà Civitanova-Trento

Definito il quadro della finale scudetto di volley maschile: Civitanova contro Trento, che hanno battuto in gara 5 in semifinale Milano e Piacenza

Civitanova-Trento: sarà questa la sfida scudetto del campionato maschile di volley. Dopo due serie di semifinali lunghissime, è questo l’esito delle due sfide che hanno visto affrontarsi da una parte Civitanova a Milano e dall’altra Trento e Piacenza. Oggi, in gara-cinque delle due semifinali, Civitanova ha battuto l'Allianz Milano per 3-1 (27-25; 25-22; 23-25; 27-25), vincendo quindi la serie per 3-2. Stesso risultato finale nella serie, 3-2, per Trentino che oggi ha conquistato il punto decisivo sul Gas Sales Piacenza imponendosi per 3-1 (18-25; 25-20; 25-17; 25-19).