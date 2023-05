Morta a 29 anni Ana Paula Borgo, ex di Bergamo

Anche il suo ex club, il Volley Bergamo, ha voluto salutare la 29enne brasiliana attraverso un commosso post pubblicato sui social network. " Fai buon viaggio Ana Paula. È un giorno triste per la famiglia rossoblù colpita da un dolore immenso: si è spento il sorriso di Ana Paula Borgo. R.I.P.", si legge. Un ricordo, sempre attraverso i social network, arriva da un’altra ex giocatrice di Bergamo come Francesca Piccinini che ha condiviso una storia su Instagram con la foto della pallavolista brasiliana.

La carriera di Ana Paula Borgo

Arrivata a Bergamo dopo un anno e mezzo in Turchia, dove ha vestito le maglie del Çan Gençlik Kale e del Nilifer, Ana Paula Borgo aveva iniziato la sua carriera in patria con i prestigiosi club del Praia e del Fluminense. Per lei anche un campionato sudamericano under 22 e un Mondiale under 23 con la maglia della nazionale verdeoro. Sempre con il Brasile, questa volta in prima squadra, aveva partecipato alla VNL del 2019 vincendo la medaglia d’argento.