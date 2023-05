Milano batte Conegliano: serie scudetto sul 2-1

Impresa della Vero Volley Milano che batte in trasferta al Palaverde le campionesse in carica di Conegliano e si porta avanti 2-1 nella finale scudetto. Le ragazze di Gaspari vincono al tie-break con il punteggio di 21-25, 25-14, 25-20, 25-27, 13-15, riuscendo anche ad annullare un match point a favore delle Pantere nel quarto set, prima di vincerlo 25-27 e superare le campionesse del mondo anche al quinto e decisivo set. Non bastano all’Imoco i 28 punti di Kathryn Plummer e i 24 di Bella Haak. L’Mvp è l'americana della Vero Volley Jordan Thompson (28 punti anche per lei).

Milano può chiudere la serie

Sabato 13 maggio alle 21.25 si torna in campo: all’Arena di Monza le ragazze di Gaspari, future compagne di Paola Egonu (in tribuna in questa gara 3 in quello che è stato per anni il suo palazzetto a Conegliano), hanno la possibilità di chiudere la serie sul 3-1 e diventare per la prima volta in 78 anni di storia campionesse d’Italia. Dall’altra parte della rete c’è però una squadra abituata a reagire e che viene da due campionati vinti consecutivamente sotto la guida di Santarelli, capace di vincere anche il Mondiale per club in questa stagione.