Conegliano campione d'Italia, Milano ko in 4 set

Lo scudetto è ancora una volta di Conegliano: le ‘Pantere’ battono Milano nella quinta e decisiva gara della serie e conquistano il sesto titolo della loro storia. Si tratta del quinto consecutivo, lo scudetto numero 6 nelle ultime sette stagioni. In un Palaverde di Treviso sold out, con 5350 spettatori, le campionesse d’Italia (e del mondo) in carica hanno avuto la meglio in 4 set, con i punteggi di 23-25, 26-24, 25-17, 25-21. Davanti al loro pubblico, le ragazze di Daniele Santarelli ringraziano la super prova di un’ispiratissima Alexa Gray (MVP, partendo dalla panchina: per lei 25 punti, come Isabelle Haak) ma hanno faticato soprattutto all’inizio contro quelle guidate da Marco Gaspari, in virtù di un’altra grandissima gara giocata da Jordan Thompson, che chiude con 32 punti. Per Milano, nonostante un match point sprecato in gara 4, il sogno del primo storico scudetto è rimandato. Per Conegliano ricomincia ancora una volta la festa.