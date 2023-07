VNL maschile, Polonia-Giappone l’altra semifinale

Il racconto del match

Primo set molto equilibrato concluso ai vantaggi sul punteggio di 26-24 in favore della Polonia ma con grandi polemiche per via del punto decisivo di Sliwka, inizialmente assegnato al Brasile, ma sul quale l’arbitro vede un tocco di Alan dopo il challenge chiesto dai polacchi. Tocco che però le immagini non mostrano chiaramente scatenando le inevitabili le proteste di Bruno e compagni. Irremovibile il direttore di gara che assegna il punto ai padroni di casa. L’episodio fa perdere lucidità ai brasiliani che partono male nel secondo parziale e subiscono un parziale di 7-2. Il Ct Dal Zotto cambia il palleggiatore (Cachopa per Bruno) e i verdeoro reagiscono raggiungendo il 12-12 sul turno in battuta dell’eterno Lucas. Da lì è lotta punto a punto fino all’allungo decisivo della Polonia che chiude 25-21 con un errore di Honorato. Nel terzo e decisivo set il Brasile si gioca la carta Leal ma è il connazionale Leon (entrambi sono nati a Cuba) a fare la differenza dall’altra parte della rete: è proprio del fuoriclasse in forza alla Sir Perugia il turno in battuta che segna il break decisivo (da 12-12 a 15-12). Vantaggio che la Polonia mantiene fino alla fine chiudendo sul 25-20.