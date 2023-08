Europei volley, Abodi: "Uno spettacolo planetario"

Le parole di Andrea Abodi, ministro per lo Sport, a margine della presentazione degli Europei di pallavolo femminili (15 agosto-3 settembre) e maschili (28 agosto-16 settembre). Il numero uno del CONI Malagò: "Una bella sfida". Il presidente della Federvolley Manfredi: "Frutto del lavoro di squadra". Le partite saranno in diretta sui canali Sky Sport e su NOW ascolta articolo

"Ci aspettiamo un agosto e un settembre all'insegna delle nostre due nazionali, maschile e femminile, l'Europeo di pallavolo sarà uno spettacolo planetario incredibile anche grazie al Comune di Verona che ha messo a disposizione l'Arena. E' la riaffermazione della capacità organizzativa della pallavolo italiana, ci aspettiamo anche un buon risultato". Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo Sport, a margine della presentazione dei campionati europei di pallavolo femminili (15 agosto-3 settembre) e maschili (28 agosto-16 settembre), tenutasi presso il Salone d'Onore del Coni.

Abodi: "Federvolley vincente e convincente" Le due rassegne saranno itineranti e verranno ospitate anche in Italia. "La federazione si è meritata la fiducia della confederazione europea, la Cev, nel tempo - ha aggiunto il ministro in conferenza stampa - E' facile e piacevole lavorare con la Federvolley: noi lavoriamo con tutti, ma la Fipav non è solo vincente, è convincente. Perché ha costruito nel tempo una scuola, e l'ha fatto a scuola. Continua a investirci, questo è un fatto, coniuga gli aspetti competitivi con quelli valoriali. Complimenti al presidente Manfredi e a tutta la sua squadra, che sostengono un lavoro complesso sempre con il sorriso sulle labbra. La cosa più importante è vedere base sportiva che si allarga. Questa è una Federazione che parla sempre al plurale. E' questo lo spirito dello sport, aiutare chi rimane indietro", conclude Abodi.

Malagò: "Italia competitiva da decenni" "I prossimi Europei di volley maschili e femminili organizzati anche in Italia? La pallavolo italiana da decenni è molto competitiva. Il Coni lavora in modo straordinario con la Federazione, è abbastanza incredibile che siamo così forti sia nel maschile sia nel femminile, siamo anche molto invidiati da altre nazioni, non tutte sono forti nei due sessi". "C'è una bella sfida che ci attende, anche perché tante squadre che un tempo non erano forti ora stanno crescendo - continua Malagò - Parigi 2024? La Federazione internazionale ha deciso di non fare più il torneo di qualificazione olimpica. Secondo me questo criterio è giusto, ma sottopone i tecnici e i giocatori a una fatica mostruosa. Il ranking mi lascia con un po' d'ottimismo, perché lì siamo messi bene".

Manfredi: "Europeo frutto di gioco di squadra" "Un po’ di emozione da parte mia c’è per essere qui ad alzare il sipario su questa doppia manifestazione. La pallavolo è lo sport di squadra per eccellenza e credo che questo europeo sia frutto di un gioco di squadra, tutti gli attori sono stati protagonisti, abbiamo il Coni, la Cev, tutti i ministri hanno fatto qualcosa per la realizzazione di questo europeo. Abbiamo fatto una doppia organizzazione nel 1971 ma erano altri tempi, ma l’Italia ne è sempre uscita bene". Queste le parole del presidente della Federvolley Giuseppe Manfredi nel suo intervento alla presentazione degli Europei di pallavolo maschili e femminili 2023 che si svolgeranno in Italia. "In Italia abbiamo un movimento incredibile. Il nostro è un atto d’amore verso il nostro immenso movimento. Abbiamo dei numeri incredibili e una grandissima organizzazione. Saremo in 9 città. È uno sforzo enorme, i nostri comitati sono sotto pressione. Sono sinceramente curioso di vedere come i nostri tifosi accoglieranno i nostri nazionali, sono certo che le partite saranno di livello perché è salito tantissimo", ha concluso Manfredi.