Ekaterina Antropova è ufficialmente una cittadina italiana: nel pomeriggio ha completato l'iter burocratico per l'ottenimento della cittadinanza presso il comune di Scandicci. La schiacciatrice classe 2003 è quindi a disposizione del ct Davide Mazzanti per il prossimo Campionato Europeo femminile, che avrà inizio martedì 15 agosto. L'Italvolley esordirà all'Arena di Verona contro la Romania alle ore 20.

"Non vedo l'ora di indossare la maglia azzurra" Le parole della pallavolista dopo il giuramento: “È una giornata meravigliosa che attendevo da tanto tempo, voglio ringraziare la Federazione Italiana Pallavolo, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il Ministro dello Sport Andrea Abodi, oltre a tutte le istituzioni e le persone che mi hanno sostenuto in questi mesi. Non vedo l'ora di indossare la maglia azzurra e scendere in campo per l'Italia”.

"Emozioni indescrivibile e indimenticabili. È stata una lunga attesa che si è finalmente conclusa" Opposto di ruolo, Antropova è stata impiegata dal Ct Mazzanti come schiacciatrice, aprendo di fatto la possibilità di giocare nel doppio ruolo. Nell'intervista rilasciata a Sky, rivela: "Spero di essere utile in diversi fondamentali, dove il coach ritiene opportuno. Sono pronta ad entrare in qualunque ruolo abbia bisogno la nostra nazionale". Duranti i collegiali ha avuto modo di conoscere le nuove compagne di squadra, con le quali si è integrata molto bene: "Abbiamo un gruppo interessante - afferma - secondo me possiamo fare bene".

"L'obiettivo è dimostrare il nostro valore all'Europeo" L'obiettivo di squadra per il prossimo europeo è "sicuramente dimostrare il nostro valore", mentre l'obiettivo personale è "dimostrare il valore che ho all'interno della squadra. Non sarà facile perchè è una competizione di alto livello, però sono curiosa di mettermi alla prova. Porto con me coraggio e determinazione, ma anche dei punti interrogativi su me stessa, perché è la prima competizione importante che faccio con questa maglia. Al ritorno vorrei trovare le gioie delle nuove esperienze conquistate, che mi potranno aiutare durante il mio percorso".