Via agli Europei femminili: alle 20 Italia-Romania

Volley

C’è anche Ekaterina Antropova, di nazionalità russa, tra le selezionate per l’Europeo che parte il prossimo 15 agosto (su Sky Sport) con l’esordio delle azzurre all’Arena di Verona contro la Romania. Tornano anche alcune delle big assenti in VNL come Paola Egonu e Alessia Orro. Confermate le assenze di Monica De Gennaro e Cristina Chirichella. Out anche Caterina Bosetti LE CONVOCATE DAL CT MAZZANTI PER GLI EUROPEI 2023