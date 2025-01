Champions volley: Milano, Monza e Perugia su Sky

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la grande stagione del volley europeo. Oggi, mercoledì 29 gennaio, va in scena la sesta giornata di regular season di CEV Champions League maschile. Tre le squadre italiane impegnate: Mint Vero Volley Monza nel girone B, Allianz Milano nel girone C e Sir Sicoma Monini Perugia nel girone D. Le sfide con in campo le squadre italiane sono tutte in diretta su Sky e NOW: alle 18 Allianz Milano è ospite dei polacchi dello Zawiercie. Diretta su Sky Sport Max e NOW, telecronaca di Giovanni Cristiano. Alle 18.30, in diretta su Sky Sport Arena e NOW, Mint Vero Volley Monza affronta i tedeschi del Giesen, con il commento di Rudy Palermo e Rachele Sangiuliano. Alle 20.45 il turno si chiuderà con la sfida tra Sir Sicoma Monini Perugia e i turchi dell’Ankara, in diretta su Sky Sport 259 e NOW, con il commento di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande volley europeo è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.