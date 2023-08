Il commissario tecnico della nazionale italiana femminile di volley, ha presentato a Sky Sport la prossima sfida delle Azzurre contro la Svizzera e ha parlato anche del rapporto con Paola Egonu che non è partita titolare all'esordio in questo Europeo: "Ci siamo confrontati, vuole essere determinante". La seconda gara della fase a gironi sarà visibile in diretta venerdì 18 agosto dalle 21 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

