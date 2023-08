Mazzanti: "Egonu out? Scelta e responsabilità mie"

L’Italia vince agevolmente anche il secondo match della pool B e il Ct Mazzanti è soddisfatto al termine del match. Inevitabile il riferimento alla seconda esclusione consecutiva di Paola Egonu: "Ogni squadra deve fare il proprio percorso, ma a volte viene tutto un po’ enfatizzato: noi viviamo da dentro un’altra realtà" ascolta articolo

Contento ma non del tutto rilassato Davide Mazzanti, Ct dell’Italvolley femminile al termine del match vinto contro la Svizzera, il secondo in altrettanti incontro dopo l’esordio contro la Romania: "Non è vero che c’è un’autostrada verso i quarti di finale, c’è un percorso da fare non è tutto così lineare, dobbiamo giocare partita dopo partita, stare tranquilli e non guardare troppo avanti".

"Egonu? Noi viviamo un’altra realtà" Inevitabile l’argomento Egonu: per Paola seconda esclusione consecutiva. Al suo posto un’ottima Ekaterina Antropova, tra le migliori in campo contro la Svizzera: "Io ho responsabilità di fare scelte, il racconto della nostra storia non spetta a me, e spesso non viene raccontata per come la viviamo da dentro", dice Mazzanti. Poi aggiunge: "Ogni squadra deve fare il proprio percorso e il nostro passa da questa scelta. A volte viene tutto un po’ enfatizzato ma questa non è la realtà che viviamo da dentro".

"In bocca al lupo a Spalletti, non so come faccia…" Infine una battuta su Luciano Spalletti, nuovo Ct della Nazionale di calcio: "Non sarà semplice per lui, a volte mi chiedo come facciano i Ct del calcio a fare una squadra in così poco tempo. Noi stiamo insieme sei mesi e mi stupisco di quante critiche ricevono avendo così poco tempo. Voglio fargli un super in bocca al lupo, spero di conoscerlo così come ho fatto con il suo staff quand’era all’Inter".