Europei femminili: oggi Italia-Bosnia su Sky

Con nove punti in tre partite, alle azzurre ne basta un altro nei prossimi due match per qualificarsi aritmeticamente agli ottavi di finale. Passaggio che potrebbe arrivare già contro la Bosnia, avversario ampiamente alla portata delle campionesse d’Europa in carica. Il match dell’Italvolley è oggi, 22 agosto, in diretta alle 21.15 su Sky Sport Summer