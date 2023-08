Mazzanti: "Spagna? Noi stiamo bene, siamo pronti"

Con il successo per 3-0 contro la Croazia, l'Itavolley chiude a punteggio pieno la pool B per via dei cinque successi in altrettanti incontri. Soddisfatto il Ct Mazzanti che guarda già agli ottavi di finale in programma sabato 26 agosto (diretta su Sky Sport) contro la Spagna. Avversario alla portata delle azzurre ma l'allenatore tiene alta la guardia: "Squadra modesta? Aspetterei a dirlo, ma noi stiamo bene e siamo pronti"

ITALIA-CROAZIA 3-0: GLI HIGHLIGHTS